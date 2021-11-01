الصحة: تسجيل 49 إصابة و35 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548666 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537605 حالات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8796 حالة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى (45966926) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أمس الأحد، إن الجرعة التنشيطية متاحة للفئة العمرية من (18) عاما وأكثر، بعد مضي (6) أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

فيما أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد بلغ (82,984,190) جرعة، وبلغت نسبة التعافي في السعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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