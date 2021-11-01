82.9 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 45.8 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون يقترب من 83 مليون جرعة، فيما ذكرت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 45.8 مليون جرعة، عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

وأوضح مركز الإحصاء –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,521,567) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,493,646) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (9,505) حالات.

وأشار المركز إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (82,984,190) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي في السعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ (45879817) جرعة من خلال أكثر من 587 مركزا بالمناطق والمحافظات.

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