البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أدانت البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشادت بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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