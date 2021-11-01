استشاري: «كوفاكس» سلّمت 428 مليون جرعة من لقاحات كورونا لـ144 دولة حول العالم

الرياض - محمد عبدالله - قال د. عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عبر حسابه على «تويتر»، إن منشأة «كوفاكس» أحد مخرجات مبادرة «ACT-A»، التي أُطلقت بدعم سخي خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، سلّمت حتى اليوم نحو 428 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19»، في 144 دولة حول العالم.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا رغم بعض التعافي والدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على اللقاحات.

وقال الملك سلمان، في كلمته أمام قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت السبت، في العاصمة الإيطالية روما، إن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.

وبدأت مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى اجتماعاتها التي تستمر يومين في العاصمة الإيطالية روما، السبت الماضي، وتركز القمة على مكافحة تغير المناخ قبل قمة المناخ كوب26 وكذلك فيروس كورونا، وتأتي قمة المناخ الأممية في مدينة جلاسجو مباشرة بعد قمة مجموعة العشرين.

اقرأ أيضا|

خادم الحرمين أمام قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم