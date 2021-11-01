ثبات عدد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 45.9 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 61 حالة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس الاحد، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 45.9 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالتي وفاة، و35 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (45966926) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ذكر في وقت سابق، أنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى ولو أُخذ اللقاحان في يوم واحد.

فيما أوضحت وزارة الصحة، أن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

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