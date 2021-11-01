«التجارة» تحدِّد 5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة التجارة، تحذيرها من التستر التجاري، محددة 5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر.

وتمثل خطوات تصحيح الوضع المخالف، بحسب ما نشرته «التجارة» عبر حسابها على «تويتر»، فيما يلي:

- تسجيل الدخول لموقع الوزارة http://mc.gov.sa، والانتقال لبوابة النفاذ الوطني.

- اختيار «تقديم طلب تصحيح» من الصفحة الرئيسة.

- اختيار "خيار التصحيح" وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة.

- مراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا.

- استيفاء المتطلبات واكتمال عملية التصحيح.

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وحددت القواعد، شروط إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها، والأسباب التي يمكن للمحكمة الجزائية الاستناد إليها لتخفيف العقوبات، عند توافر الآتي:

1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.

2- أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.

3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.

4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

5- أن يقدم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.

6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.

7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

وللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عنه، لأي من الأسباب الآتية:

1-كبر سنه.

2- طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية.

3- حسن النية.

4- بساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها.

5- مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.

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