الحكومة الأثيوبية تتهم “جبهة تيغراي” بإعدام 100 مدني

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المجتمع الدولي إلى عدم غضّ الطرف عن الانتهاكات

اتهمت الحكومة الأثيوبية، اليوم الاثنين، مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، بإعدام نحو 100 شاب في مدينة كومبولشا، إحدى المدينتين اللتين سيطرت عليهما الجبهة الأحد الماضي في إقليم أمهرة.

وذكر مركز الاتصالات الحكومي على “تويتر”، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعدمت أكثر من 100 شاب من سكان كومبولشا دون محاكمة في المناطق التي تسللت إليها.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى ألا يغضّ الطرف عن مثل هذه الفظائع، وفقاً لـ”رويترز”.