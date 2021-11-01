مشروع «مسار مكة» بتكلفة 23 مليار ريال سعودي

محمد بن مسعود - الدمام - تحمل النهضة العقارية التي تشهدها السعودية، فرصا استثمارية وسط تنوع المشاريع والقطاعات المستهدفة، منها مشروع «مسار مكة» الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار.

تخيل مشروعا يقع في أكثر مدينة في العالم يقصدها المسلمون، مع بنية تحتية هي الأكثر تطورا وخدمات لوجستية هدفها الأول والأخير راحة السكان والضيوف، هذا بالإضافة إلى عائد مجز بنهاية المطاف!

يعد مدخل مكة الغربي الأكثر ازدحاما بزوار المدينة، حيث إنه الممر الرئيسي للقادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ويتوقع أن تستقطب الوجهة 60% من العدد الكلي لزوار مكة، وهذا ما يمنحها أهمية كبرى، وتحديا بنفس الوقت لخدمة ونقل هذا العدد الكبير من الضيوف.

تمتد وجهة «مسار» من حدود جبل عمر شرقا على مشارف الحرم المكي الشريف وحتى الطريق الدائري الثالث غربا بطول 3.650 كيلومتر وعرض 320 مترا، وستسهم الوجهة في تنويع النشاط الاقتصادي وطرح فرص استثمارية مميزة في قطاعات الضيافة والتجارة والإسكان.

يضم المشروع 10 آلاف وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية سكنية للاستثمار.

وظهرت النية القوية لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطورة للمشروع منذ تأسيسها وانتهائها بوقت قياسي من تعويض أصحاب العشوائيات، ثم ظهر تنظيمها وعزمها من خلال الانتهاء حتى اليوم من أكثر من 65% من أعمال البنية التحتية.

وبنهاية الربع الأول تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال الجسور و50% من مواقف السيارات و60% من مسار المركبات، ويتوقع الانتهاء من كامل الأعمال بحلول أبريل من العام القادم بتكلفة تقارب 23 مليار ريال، لتصبح جاهزة لاستقبال المستثمر الذي يبحث عن بنية تحتية جاهزة لاستثماره طويل الأجل.

ووقعت الشركة اتفاقا مع الإنماء للاستثمار طرحت بموجبه «صناديق الإنماء مكة للتطوير» العقارية بقيمة استثمارات تجاوزت 17 مليار ريال، لبناء فنادق من جميع الفئات وشققا فندقية ومراكز تجارية.

أما شركة كمبينسكي للفنادق وهي أحد المستثمرين بالصندوق المذكور، فقد أعلنت انطلاق أعمال تطوير فندقها الفاخر في وجهة مسار ليكون جاهزا للافتتاح بحلول عام 2023.

وهناك 690 ألف متر مربع من الأراضي التطويرية متاحة للاستثمارات التي بدأت تتدفق على وجهة مسار لتحقق معادلة الربح لجميع الأطراف، فالمستثمر سيحقق نموا في رأسماله وأم القرى ستحقق ما وعدت به: منظومة استثمارية متكاملة لمئة عام قادمة، والضيوف سيحققون مبتغاهم بتجربة دينية واجتماعية فاخرة ومريحة.