ممرضة إسبانية تحكي عن تجربة العيش والعمل في المملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

حكت الممرضة الإسبانية ماريا، عن تجربة العيش والعمل في المملكة، وعن التغيرات التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

تقول ماريا: “أنا من مدينة صغيرة بالقرب من برشلونة، قدمت إلى هنا في مايو 2018، وأعمل كممرضة كما كنت من قبل لدي العديد من زملاء وزميلات العمل وكلهم رائعين، وجميعهم محترمون ويحبون أنني قدمت من إسبانيا”.

وتابعت: “يحبون أن يعرفوا عن ثقافتنا وأكلاتنا ولغتنا، كذلك يحاولون تعلم بعض الإسبانية وأنا أيضا أتعلم اللغة العربية.. عندما قدمت لم يكن مسموحا للنساء بقيادة المركبات، أما الآن تستطيع وقد حصلت على رخصة القيادة”.

وأكملت: “الآن أقود بسعادة إلى عملي، حتى وإن كانت الطرف مزدحمة، لكن أستطيع التعامل معها”.