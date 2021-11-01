بالفيديو مسؤول بـ”الإسكان” يوضح طريقة اختيار المكتب الهندسي المناسب في “كود البناء”

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الوكيل المساعد للتراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد الصبيحي كيفية اختيار المكتب الهندسي المناسب في كود البناء.
وقال خلال لقاء مع برنامج” يا هلا” على “روتانا خليجية”، إن المكاتب الهندسية تنقسم إلى معتمد والمقصود بها المباني السكنية والمصنف هي غير السكنية.
وأضاف أنه يمكن للمستفيد أن يختار بين أكثر من 3200 مكتب هندسي مسجلة على منصة “بلدي”، لافتاً أنه يمكن اختيار مكتب هندسي ليس موجودا بالمنطقة التي يسكن فيها.
ولفت إلى أن المكاتب الهندسية غير ملزمة بالحد الأعلى أو الأدنى للأسعار.
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