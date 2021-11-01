أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، على الرغم من انخفاض أسعار المعدن الأصفرعالميا نتيجة قوة الدولار.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 903.65 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 790.71 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 677.75 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 527.13 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 451.82 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم عند 28103 جنيها (1788 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند 2614 جنيها (402.36 دولار).

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الاثنين حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.

وبحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ان انخفض 1.5% لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1784.801 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا "سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.80 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9% إلى 1026.58 دولار للأوقية. وانزل البلاديوم 0.3% إلى 1996.57 دولار للأوقية.