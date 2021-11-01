عاجل.. السعودية تنفذ حكم الإعدام على إرهابي استهدف شرطي

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

نفذت السلطات السعودية اليوم الاثنين حكم الإعدام الصادر بحق متهم أدين بمحاولة قتل رجال أمن في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.



وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن سعوديا أقدم بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

ووفق الوزارة "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتل الجاني المذكور تعزيراً".

وطالما تعهدت الداخلية السعودية بالحفاظ على الأمن وتحقيق العدل، وعدم التواني عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.