شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 49 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 حالة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتين وفاة.
وأشارت إلى تسجيل 35 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,605) حالة.
محمد يوسف
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