شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين الدكتور خالد بن محمد البديوي مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية والذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات المركز.

وأشاد سموه بما يقدمه المركز لتعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع للمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي من خلال التواصل الفاعل، والشراكات المثمرة.

ورفع الدكتور خالد البديوي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه لفرع المركز بالمنطقة وتوجيهاته السديدة.