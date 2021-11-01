نائب أمير الشرقية يقلد اللواء المالكي رتبة لواء

وبارك سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للواء المالكي هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

الدمام - شريف احمد - قلد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين اللواء ضيف الله المالكي مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، رتبته الجديدة.

محمد يوسف

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