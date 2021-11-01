شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يقلد اللواء المالكي رتبة لواء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قلد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين اللواء ضيف الله المالكي مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، رتبته الجديدة.
وبارك سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للواء المالكي هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
ورفع اللواء المالكي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.