شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة " جلسة الدورة الرابعة من الفترة السابعة للعام المالي (1442/1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 27/03/1443هـ الموافق 02/11/2021م في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً في قاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإمارة.

أوضح ذلك أمين عام مجلس المنطقة الشرقية المهندس/بندر بن إبراهيم السبيعي مبيناً أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض حالة إقفال المشاريع المعتمدة للعام المالي (1442/1443هـ) ونسب إنجازها لبعض الجهات الحكومية الممثلة في المجلس وتوصيات اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات.