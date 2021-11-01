السعوديه زهير مالكي.. في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - غيب الموت عميد كلية علوم وهندسة الحاسب والمشرف على فرع جامعة طيبة في ينبع، الدكتور زهير سليمان مالكي، الذي انتقل إلى رحمة الله فجر يوم الجمعة الماضي في المدينة المنورة.
وعمل الفقيد مذيعا باللغة الإنجليزية في القناة السعودية الثانية لنقل الشعائر والصلوات من المسجد النبوي لأكثر من 10 سنوات.
وتمت الصلاة على الفقيد ودُفن في المدينة المنورة، وسيتم تلقي العزاء في مكة المكرمة يوم الخميس القادم 29 ربيع الأول 1443، كما يمكن تقديم العزاء على جوال عاصم مالكي (0554671566).
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