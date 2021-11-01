السعوديه استئصال «الطحال» ينقذ حياة مصاب في مستشفى تربة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فريق طبي بمستشفى تربة العام من إنقاذ مصاب تعرض لحادث دهس، بعد أن وصل إلى قسم الطوارئ، حيث اتضح من خلال الفحوصات الإشعاعية وجود نزيف داخل البطن، وعلى الفور تم إدخال المصاب إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية استكشافية، ليتضح وجود تهتك شديد في «الطحال»، وسارع الفريق الطبي إلى استئصاله من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المصاب، وتم استكمال العملية. وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن المصاب غادر المستشفى ولله الحمد بعد أيام من إصابته وهو بصحة وسلامة وعافية. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى تربة يقع شرق الطائف، ويبعد نحو 200 كم وهو من المستشفيات ذات الـ 50 سريرا.