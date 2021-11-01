محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فريق طبي بمستشفى تربة العام من إنقاذ مصاب تعرض لحادث دهس، بعد أن وصل إلى قسم الطوارئ، حيث اتضح من خلال الفحوصات الإشعاعية وجود نزيف داخل البطن، وعلى الفور تم إدخال المصاب إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية استكشافية، ليتضح وجود تهتك شديد في «الطحال»، وسارع الفريق الطبي إلى استئصاله من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المصاب، وتم استكمال العملية. وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن المصاب غادر المستشفى ولله الحمد بعد أيام من إصابته وهو بصحة وسلامة وعافية. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى تربة يقع شرق الطائف، ويبعد نحو 200 كم وهو من المستشفيات ذات الـ 50 سريرا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه استئصال «الطحال» ينقذ حياة مصاب في مستشفى تربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.