اخبار الخليج – 30 متحدثا من المنطقة والعالم بمؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض البحرين السادس لطب الأسنان DLS6 BAHRAINعن مشاركة أكثر من ثلاثين متحدثا من اخصائي واستشاري طب الأسنان من البحرين والمنطقة والعالم في هذا المؤتمر المقرر أن يفتتح أعماله في فندق «ذي آرت» يوم الخميس القادم الرابع من نوفمبر ويستمر حتى السابع منه، حيث يناقش هؤلاء المتحدثون تحت سقف واحد وعلى مدى أربعة أيام مواضيع مختلفة في مجال طب الأسنان إلى جانب الكشف عن آخر التطورات والتكنولوجيات في هذا القطاع.

ويقام مؤتمر ومعرض البحرين السادس لطب الأسنان بشراكة استراتيجية مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، وشراكة أساسية مع الجمعية السعودية لطب الأسنان، وتعاون علمي مع الجمعية السعودية لجراحة اللثة، وجامعة رياض العلم، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، والجمعية الكويتية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لطب أسنان الأطفال، والأكاديمية العربية لطب أسنان الأطفال، وبتنظيم من شركة «بي دي إيه» للفعاليات الطبية.

وقالت رئيسة لجنة التعليم والتطوير المهني المستمر بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعضوة المجلس الاستتشاري للمؤتمر الدكتورة أزهار نصيب إن المجلس الاستتشاري يضم أيضا نخبة من أطباء الأسنان في البحرين والسعودية، وذلك بما يضمن تميز الموضوعات والمحاور التي يناقشها، ويضمن تحقيق اهدافه الرامية إلى زيادة الوعي الأكاديمي والمهني لأطباء الأسنان، وإثراء خبراتهم وإطلاعهم على أحدث المنتجات والخدمات الطبية، وتسليط الضوء على احتياجات أطباء الأسنان في البحرين والخليج العربي استكشاف الفرص أمامهم، كما يعمل المؤتمر على إتاحة منصة للتعارف بين أطباء الأسنان وتوثيق الزمالة وتبادل التجارب العلمية والفنية فيما بينهم.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة «بي دي إيه» ورئيس المؤتمر الدكتور محمد شهدا إن المؤتمر يستعرض أحدث التقنيات والمواد المستخدمة في مجال طب الأسنان، والمقومات الأساسية لتقديم أحدث العلاجات بكفاءة عالية، والإجراءات الجراحية وغير الجراحية المستخدمة في طب الأسنان، إلى جانب دراسة تأثير التكنولوجيا الرقمية على هذا المجال، كما تساعد المعلومات التي يحصل عليها الأطباء من العروض التقديمية المختلفة في اتخاذ القرار المناسب عند معالجة المرضى.

ولفت إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر معرضا تشارك فيه العديد من الشركات من البحرين والمنطقة والعالم بعضها يزور بعضها البحرين للمرة الأولى لعرض منتجاته، إضافة إلى الموردين في مجال الطب وطب الأسنان والتجميل والصحة والتغذية والجوانب الأخرى غير الطبية التي تهم حياة طبيب الأسنان، وتوقع أن يشهد هذا المعرض إقبالا كبيرا من المستثمرين في المجال الطبي وأصحاب المراكز الصحية.