أمير منطقة القصيم يقلد عددًا من الضباط رتبة عميد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:
قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، عددًا من الضباط بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم إلى رتبة عميد، وهم العميد / عبدالعزيز محمد الرميح و العميد / فهد علي المشيطي و العميد / حمد ابراهيم الجاسر و العميد / فهد ضيف الله المطيري و
العميد / يعقوب يوسف الحنيفيش، بحضور الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن مرضي.
وهنأ سموه الضباط المرقين، منوهًا بدور رجال الأمن وعملهم المتواصل في خدمة الوطن وحماية المواطنين ، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.
كما أعرب الضباط المرقون عن شكرهم للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الغالية التي تُعد دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن.
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