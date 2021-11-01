لمن تجاوز عمره الـ50 عامًا.. 3 أسباب مهمة لتناول فيتامين سي بانتظام

الرياض - محمد عبدالله - تزداد أهمية تناول فيتامين سي بعد التقدم في العمر، خاصة لمن تجاوز سن الخمسين، وضرورة تكثيف جرعاته بشكل منتظم لتفادي العديد من المشكلات التي تصيب الجسم.

يتناول الكثيرون مكملات فيتامين C فقط عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، ومع اقتراب موسم الإنفلونزا، بل ويحرص البعض على تخزين الإمدادات الخاصة بهم لفصل الشتاء.

لكن تقريرا نشره موقع Eat This Not That، يوضح أنه مع التقدم في العمر، تصبح مكملات فيتامين C أكثر أهمية وتؤدي وظيفة أكبر من مجرد المساعدة في مكافحة نزلات البرد.

وتقول اختصاصية التغذية الشهيرة آمي جودسون، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook، يجب تناول فيتامين C بشكل منتظم بعد سن الخمسين، للأسباب التالية:



مضاد للأكسدة

يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا الاستفادة حقًا من تناول مكملات فيتامين C بسبب آثارها المضادة للأكسدة، بما يساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة يمكن أن تسبب ضررًا للجسم بمرور الوقت.

وتسبب الجذور الحرة ضررًا لخلايا الجسم، علاوة على أن الجسم يصبح في الواقع أقل فاعلية في محاربة الجذور الحرة مع التقدم في العمر. لذا، فإنه من المهم أن يتم تناول كميات كافية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C، للاستمتاع بحالة صحية جيدة في مرحلة الشيخوخة.



تقليل التجاعيد

توضح دكتور جودسون أن تناول فيتامين C يسهم بشكل فعال في تحسين تكوين الجسم للكولاجين مع التقدم في العمر، شارحة أنه مع التقدم في العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، لذا يمكن أن يساعد كمية كافية من فيتامين C، بحسب ما توصلت إليه بعض الأبحاث، يمنح احتمالية أقل لظهور التجاعيد وجفاف الجلد ومظهر أفضل لشيخوخة الجلد.



حماية العينين

وتقول جودسون إنه على الرغم من أنه لا يزال يتعين إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، إلا أن هناك أبحاثًا متزايدة حول العلاقة بين فيتامين C والحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

وبحسب ما صدر عن كلية هارفارد للصحة العامة فإن نتائج هذه الأبحاث، التي لم تصل بعد لمرحلة التجارب السريرية، إلا أنها تعد مبشرة وواعدة، بخاصة فيما يتعلق بالوقاية من إعتام عدسة العين.



جرعات فيتامين سي

ترى جودسون أن الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين C هي حوالي 90 ملليجرام للرجال و75 ملليجرام للنساء. وينصح الخبراء بأنه من المستحسن أيضًا ألا تتجاوز الجرعة اليومية 2000 ملليجرام من فيتامين C، خاصةً إذا كان الشخص يرغب في تجنب المعاناة من اضطراب في المعدة أو مشاكل عسر الهضم.

وتختتم جودسون نصائحها قائلة إنه لا ينبغي أن تمثل الجرعة اليومية مشكلة، حيث إن معظم مكملات فيتامين C تتراوح بين 500 إلى 1000 ملليجرام لكل كبسولة، وفي حال رغب الشخص في زيادة الجرعة اليومية عن 2000 ملليجرام فيجب أن يستشير الطبيب أولًا.

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