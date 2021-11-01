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بالفيديو.. هل تطبق متطلبات كود البناء عند تجديد الرخصة القديمة؟.. مسؤول بالبلديات يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - قال الوكيل المساعد للتراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، م. محمد الصبيحي، إن تجديد رخصة البناء القديمة التي صدرت قبل 1 يوليو 2021م لا يطبق عليها متطلبات كود البناء السعودي.

وأضاف الصبيحي خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا سينما، أن رخص بناء للمباني السكنية قبل 1 يوليو 2021م لا يسري عليها متطلبات كود البناء سواء التعاقد مع مقاول أو شراء وثيقة التأمين.

وأشار إلى أن أي رخصة بناء بعد 1 يوليو 2021م يطبق عليها الإجراءات الحالية من تعاقدات سواء مع المصمم أو المشرف أو المنفذ أو شراء وثيقة التأمين

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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