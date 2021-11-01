وفاة 2 وإصابة 5 في حادث تصادم بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أسفر حادث تصادم مروري بجدة، فجر اليوم الإثنين، عن حالتي وفاة وإصابة خمسة أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة وطفيفة.

وأوضحت هيئة الهلال الاحمر بمحافظة جدة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم، بوجود حادث تصادم مركبة على طريق المدينة مقابل كوبري الشرع باتجاه مكة.

وعلى الفور توجهت أربعة فرق اسعافية للموقع، وتم تسجيل سبعة إصابات منها حالتا وفاة وحالتا إصابة حرجةـ وثلاثة إصابات مابين متوسطة وطفيفة.

وأضاف الهلال الأحمر، أنه تم تقديم الخدمة الاسعافية الطارئة للمصابين، وتم نقل جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية لتلقي العلاج اللازم.

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