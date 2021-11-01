تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بالدمام تورَّط في إطلاق نار على رجال الأمن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، والذي شارك في إطلاق نار على رجال الأمن وارتكب عددًا من جرائم السطو والسرقة وترويج المخدرات، كما ارتبط بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن «مكي بن كاظم آل عبيد» سعودي الجنسية، أقدم بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عدداً من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وأضافت الداخلية، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعل محرم شرعاً ونظاماً ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وإرتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيرًا.

وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني «مكي بن كاظم آل عبيد» اليوم الاثنين، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت ووزارة الداخلية، للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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