الراجحي: قطرات القراءة لا تغني عن النظارة وليست علاجًا نهائيًا لضعف النظر

الرياض - محمد عبدالله - قال طبيب العيون، رئيس إقليم شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى، الدكتور عبد العزيز الراجحي، أن قطرات (فيويتي Vuity) لعلاج طول النظر الشيخوخي، لا تعد يدبلا عن نظارات القراءة، وهي ليست علاجا نهائيا لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر وصعوبة القراءة.

وأوضح الراجحي –عبر تويتر- ان قطرات (فيويتي Vuity) لعلاج طول النظر الشيخوخي، والتي وافقت عليها هيئة الغذاء والدواء الامريكية كبديل لنظارة القراءة، معروفة من سنين وتستخدم لتضييق بؤبؤ العين، وتم ملاحظة أن هذا ينتج عنه تحسن في الرؤية القريبة، لكن هذا التحسن مؤقت وقد يستمر لست ساعات، لكن هذا التحسن في الرؤية لا يعني انه يغني الشخص عن استخدام النظارة.

وأشار إلى أن القطرات مثل اي مستحضر طبي آخر لها اثار جانبية عند بعض الأشخاص ومنها: الصداع واحمرار العين وتأثر بسيط في الرؤية البعيدة في الاضاءة الخافتة.

وقال الراجحي «باختصار هي ليست علاجا نهائيا لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر وصعوبة القراءة، ولكنها عامل مساعد التحسين النظر عند استخدامها في هذه الحالات، ولكنها ليست بدقة استخدام النظارات وقد لا تغني عنها».

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