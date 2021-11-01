أمانة جازان تزيد مساحة الرقعة الخضراء لتحسين المشهد البيئي وجودة الحياة

الرياض - محمد عبدالله - تنفذ أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها حاليًا أعمالًا ميدانية واسعة بزيادة الرقعة الخضراء، من خلال زراعة 12,845 شجرة و83,700 زهرة، وتنفيذ مسطحات خضراء بمساحة 131,030 مترًا مربعًا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الأمانة تهدف من تنفيذ أعمال التشجير إلى تحسين المشهد البيئي ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ومكافحة مصادر التلوث، وتحسین جودة الحیاة والمظهر العام، وتحقيق مفهوم أنسنة المدن.

وبيَّن أن الأمانة وبلدياتها الفرعية أنهت خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، زراعة 22,548 شجرة و192,170 زهرة، ومسطحات خضراء بمساحة 264,140 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى مستهدفات الأمانة خلال السنوات الثلاث المقبلة بزراعة 158,600 شجرة، و1,038,750 زهرة، و1,956,527 من المسطحات الخضراء.

وأضاف أن الأمانة تواصل جهودها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة، وتنفيذ مبادرات جودة الحياة .

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