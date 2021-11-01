بالفيديو.. استشارية تحذر من المبالغة في النظافة.. وتؤكد: أجسامنا تحتاج البكتيريا

الرياض - محمد عبدالله - قالت د.لمياء البراهيم، ، استشارية الجودة وسلامة المرضى وطب الأسرة، إن البكتيريا النافعة تحدث نوعا من التوازن في جسم الإنسان، مشيرة إلى أنها توجد بشكل كبير داخل الجهاز الهضمي وتعرف باسم «نبات الأمعاء»؛ حيث تساعد في عملية التمثيل الغذائي.

وأضافت «البراهيم»، في لقاء ببرنامج «صباح السعودية» على فضائية «السعودية»، أن البكتيريا النافعة تساهم في حرق الدهون في الدم، وإنقاص الوزن، لافتة إلى أن من أعراضها زيادة الغازات في الأمعاء والذي يسبب الشعور بعدم الارتياح وانتفاخ البطن.

وأشارت استشارية طب الأسرة، إلى أن المضادات الحيوية والصيام المتقطع والتدخين والتوتر يقتل البكتيريا النافعة، وبهذا تقل المناعة وتزيد الأمراض الفيروسية والفطرية، مؤكدة أن تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة يؤدي إلى تشكيل المزيد من البكتيريا النافعة.

ولفتت د. لمياء البراهيم، إلى أنه في ظل جائحة كورونا وصل بعض الناس إلى مرحلة الوسواس في النظافة، مضيفة: «النظافة جيدة ولكن لا يجب أن يكون كل شيء نظيف 100%، فجسم الإنسان بحاجة إلى مجموعة من البكتيريا ليتمكن الجهاز المناعي من تكوين أجسام مضادة ليتمكن الجسم من مقاومة أي ميكروب يدخل عليه».

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