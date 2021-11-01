ساعتان تنهيان معاناة ثلاثيني من 4 جلطات وريدية عميقة

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي، في التدخل وإنهاء معاناة شاب بالعقد الثالث من العمر، تعرض لعدة جلطات وريدية عميقة خلال السنوات السابقة، نتج عنها انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ، مما أدى إلى عدم قدرة الشاب على ممارسة عمله ونشاطاته اليومية بشكل طبيعي.

وأوضح الدكتور محمد القرني، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، بأن المريض خلال عدة سنوات قام باستشارة مجموعة من المراكز الطبية داخل وخارج المملكة، ونظرا لتدني نسبة النجاح والخطورة العالية له تردد كثيرا في الخضوع للإجراء الطبي، مضيفًا أنه تم استقبال طلب إحالة للمدينة الطبية وتم على الفور قبول المريض عن طريق نظام «إحالتي».

وتابع: «بعد فحص المريض بالعيادة واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية، تم إجراء قسطره تشخيصية أولية لتشخيص أدق بمدى المشكلة ووضع خطة العمل المناسبة، وقد أظهرت نتائجها وجود انسداد كامل في أوردة الحوض والفخذ الأيسر».

وأشار «القرني»، إلى أنه رغم ضعف نسبة نجاح التدخل الطبي في مثل هذه الحالات وما قد ينتج عنه من نزيف داخلي يهدد الحياة، لا أنه تم اتخاذ القرار بإمكانية التدخل وإنهاء معاناة الشاب، وذلك بعد التوكل على الله أولا، ثم أخذ كل الاحتياطات اللازمة والضرورية للتعامل مع أي مضاعفات محتملة خلال الإجراء، وذلك بدعم مباشر من إدارة المدينة الطبية وما تملكه من كافة التجهيزات اللازمة والامكانيات الكبيرة.

وقرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد القرني، وبمشاركة كل من الدكتور أيمن أحمد والدكتور شريف مخلص من جراحة الأوعية الدموية، والدكتور سامر خوجة من التخدير، وطاقم مميز تمريضي وفني، من إجراء الجراحة بنجاح، وذلك تحت التخدير الموضعي، حيث تم عمل فتح وتوسيع لأوردة الفخذ والحوض بواسطة القسطرة التداخلية، ووضع الدعامات عن طريق فتحة خلف الركبة لا تتجاوز ٣ ملم.

واستغرقت العملية، قرابة الساعتين، وتمكن المريض من مغادرة المستشفى بعد ٢٤ ساعة، وهو بصحة وعافية.

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