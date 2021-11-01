متحدث الأرصاد يحدد موعد بداية فصل الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - كشف حسين القحطاني الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، عن موعد بداية فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه يفصلنا عنه 30 يومًا.

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، « 30 يومًا تفصلنا عن الشتاء أرصاديًا..نترقب صدور الملامح المناخية لنرى إن كان شتاءًا مختلفًا كباقي الفصول التي مرت علينا خلال هذا العام».

كان المركز الوطني للأرصاد توقَّع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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