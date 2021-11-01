هل يسمح بدخول مرافق مع الكفيل من الدول المعلق القدوم منها؟ «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال عدم استكمال جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، تشترط تعليمات الدخول إلى المملكة، عدم المرور خلال آخر 14 يومًا بأحد الدول المعلق القدوم منها.

جاء ذلك في رد لـ«الجوازات السعودية» عبر «تويتر»، على سؤال أحد الأشخاص جاء فيه: «عندي شخص جاي بفيزا جديدة للسعودية من الدول المعلق القدوم منها، والكفيل شركة وأنا مدير الشركة، وراح يكون مرافق معي في الدخول للمملكة.. هل يسمح بذلك؟».

كانت المديرية العامة للجوازات، دعت في وقت سابق الأسبوع الماضي، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إليها، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وقالت «الجوازات»، في بيان صادر عنها، إن عملية التسجيل، تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم.

وأشارت إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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