«التعاون الإسلامي» تتضامن مع المملكة وتدين استهداف الحوثيين لخميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط؛ حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة تعد جرائم حرب، وتحديًا سافرًا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد الدكتور العثيمين، وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات، لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

كانت قوات تحالف دعم الشرعية، أعلنت فجر اليوم الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، باتجاه ‏خميس مشيط. ‏

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