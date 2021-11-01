أمانة عسير تطلق مبادرة «كات ووك» لحماية القطط البرية من الانقراض

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت أمانة منطقة عسير، مبادرة «كات ووك» والمشي لمسافة سبعة كيلو مترات، للتوعية بالحفاظ على القطط البرية من الانقراض.

ودعت أمانة المنطقة –عبر تويتر- إلى المشاركة في مبادرة (كات ووك Catwalk) والمشي لمسافة 7 كم، للتـوعـيـة بأهـمـيـة الـحـفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، وذلك يوم السبت المـوافـق 6 نوفمبر 2021م، بممشى الروضة بمدينة أبها.

وأشارت إلى أن التسجيل في المباردة من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

كانت شركة السودة للتطوير، أعلنت في وقت سابق، أنها تواصل جهودها في رصد الكائنات الفطرية التي تستوطن منطقة عسير، وتوثيق وجودها وتطوير آليات للحفاظ عليها، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة توطين عدد من الكائنات الحية.

اقرأ أيضا:

شركة السودة تعلن عن رصد وحماية وتوطين الكائنات الفطرية بعسير