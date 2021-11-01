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لماذا يتجه التجار إلى الشام صيفًا واليمن شتاءً؟.. «الزعاق» يوضح

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الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، إن المواسم عند العرب بشكل عام موسمان «صيف وشتاء»، مشيرًا إلى أنه مع دخول فصل الصيف يتجه أهل التجارة إلى الشام ويبلغون بلاد بصرة، ومع دخول الشتاء يتجهون إلى اليمن ويبلغون حمير.

وأضاف «الزعاق»، خلال فقرة تقويم على «العربية»، أن أهل البادية مع بداية البوادر الشتوية كحال تلك الأيام، يبدأون التنقل الفعلي للبحث عن الكلأ، وبعد نحو 6 أشهر يتجهون إلى التجمع حول موارد المياه.

وتابع: «أهل الزراعة يتركون منازلهم التي تسمى بالمسكنة ويتجهون إلى مزارعهم هربًا من الهواء الساخن الذي يسمى بريح السموم».

وأشار خبير الأرصاد الجوية، إلى أنه مع دخول فصل الصيف يدخل أهل السواحل إلى عمق البحر للبحث عن مغارات اللؤلؤ، ويمكثون في البحر 4 أشهر ثم يعودون فيما يسمى بموسم «القفال».

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اسماعيل الماحي

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