شكرا لقرائتكم خبر عن 6837 مستفيد من تطبيق «أسعفني» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي 43416 مكالمة هاتفية، منها 7831 بلاغاً إسعافياً متنوعاً، بالإضافة إلى 2264 بلاغاً عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي, أن الفرق الطبية التابعة للفرع قدمت الخدمة الإسعافية لـ6837 حالة، منها 4010 حالات قُدِّمت لها الخدمة ثم نُقِلت للمستشفيات، ومنها 2729 حالة قُدِّمت لها الخدمة بالموقع ولم تُنقَل للمستشفيات. فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في بلاغات الحوادث والمرض 97 حالة وفاة, رحمهم الله.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنياً التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.