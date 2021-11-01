شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 576 متراً مكعباً من الأنقاض لمعاجلة التشوه البصري بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م، جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في محافظة رأس تنورة، لتساهم في جودة الحیاة والمظھر العام، وتحقیق مفھوم أنسنة المدن.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة لبلدية المحافظة قامت برفع وإزالة ٥٧٦ متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، و١2 سيارة تالفة، ومعالجة ٣٧٦ متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، و٢٠٠ مترٍ مربعٍ من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع ٦٦ من حاويات النظافة، وصيانة ٩ من أعمدة الإنارة، إضافة إلى إزالة وتحسين مظهر ١٦٤ من الحواجز الخرسانية، وإصلاح ٥٣٨ متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، ودهان ١٤٢٥٣٠ متراً طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.