شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمطلق النار على رجال الشرطة وترويجه للمخدرات بالشرقية : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية ، وقالت في بيان لها : أقدم مكي بن كاظم آل عبيد - سعودي الجنسية - بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عدداً من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وإرتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعل محرم شرعاً ونظاماً ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وإرتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره,فقد تم الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مكي بن كاظم آل عبيد، اليوم بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.