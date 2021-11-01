مرض "الساد"… سبب رئيسي للإصابة بالعمى في السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة السعودية عن أسباب الإصابة بمرض “الساد” أو ما يُعرف باسم “الماء الأبيض”، والذي يعد سببا رئيسيا للإصابة بالعمى.

وقالت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية إن الساد هو العتامة التي تصيب عدسة العين الشفافة التي توجد خلف القزحية.

وأوضحت أن تكون الماء الأبيض يجعل عدسة العين الطبيعية تبدأ في فقد شفافيتها بشكل تدريجي وتصبح معتمه وهو ما يحول دون مرور الضوء من خلالها، ولذلك تصبح الرؤية مشوشة وغير واضحة.

وأشارت إلى الساد هو أحد أهم أسباب الإصابة بالعمى الكلي أو الجزئي على المدى البعيد.

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك أسباب عديدة للإصابة بالساد وهي: “التقدم في العمر، والوراثة، والتعرض لضربة أو إصابة مؤثرة على أنسجة العين، والتهاب العين”.

وأشارت إلى أن الإصابة قد تنتج عن بعض الأمراض المزمنة، والتي من أهمها السكري، أو بعض الأدوية، مثل الكورتيزون.

وذكرت الوزارة أن هذا المرض قد يصيب الأطفال بسبب الوراثة، أو قد يظهر عند الولادة نتيجة التهاب يصيب الجنين أثناء الحمل.

وأوضحت الوزارة أن العلاج من هذا المرض قد يكون بالتدخل الجراحي، من خلال إزالة العدسة المتأثرة بالساد واستبدالها بزرع عدسة أخرى جديدة تدوم مدى الحياة.