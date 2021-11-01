«صادرات» تمكن شركات بحرينية من توقيع عدد من عقود التصدير لأسواق خليجية وآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - ساهمت جهود صادرات البحرين لدعم المُصدرين في مملكة البحرين بتوقيع شركة أريهانت وشركة مجوهرات وصال التابعتين لمجموعة أريهانت الرائدة في مجال توريد المعادن الثمينة لعقود كبيرة مع 5 عملاء دوليين.

وتمت مراسم التوقيع بين شركتي أريهانت ومجوهرات وصال و5 شركات رائدة في كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ في جناح البحرين بإكسبو 2020 دبي بحضور ممثلين عن صادرات البحرين، مما سيمكنهم من تصدير منتجاتهم من المجوهرات والمصوغات الذهبية لقاعدة أكبر من الأسواق العالمية.

ويعكس هذا الحدث التزام صادرات البحرين الراسخ لدعم المؤسسات العاملة في مملكة البحرين في توسعة عملياتها مع استكشاف أسواق واعدة على مستوى العالم. وتسعى صادرات البحرين إلى تطوير مبادراتها وتعزيز حلولها التصديرية لتشجيع المزيد من الشركات في البحرين لتصدير منتجاتها لخارج حدود المملكة عبر الدعم المستهدف في عدة مجالات مثل تأمين ائتمان الصادرات، الدعم اللوجستي، أبحاث سوق الصادرات، استشارات الصادرات والتداول الدولي، خدمة تيسير عمليات التصدير وغيرها لتمكينها من دخول أسواق تصديرية عالمية.

تتخذ مجموعة أريهانت، التي تأسست في عام 1991، من البحرين مقرًا لعملياتها الرئيسية، حيث تقدم أرقى المجوهرات والحلي والمعادن النفيسة على مستوى المملكة. وانطلاقاً من قصة نجاحها والطلب المتزايد على منتجاتها، اتجهت المجموعة لتوسعة قاعدة أعمالها الرئيسية مع إنشاء شركتين تابعتين في البحرين وتعزيز تواجدها إقليميًا في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والهند.

وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة، صرّحت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء شريف عبد الخالق بالقول:» نحن مسرورون بالإعلان عن توقيع هذه الاتفاقيات ونتطلع قدمًا لإنجاز شراكات اضافية مشابهة بين المؤسسات البحرينية والشركات العالمية المعروفة خلال مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي. تواصل صادرات البحرين لعب دور رئيسي في تشجيع المؤسسات التي تتخذ من البحرين مقراً لها على تصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، وقد تم تحقيق زيادة ملحوظة في عدد المصدرين الجدد المستفيدين من خدمات صادرات البحرين بنسبة 12٪. ينصب تركيزنا الأساسي في صادرات البحرين على دعم المصدرين في المملكة لتحديد واغتنام الفرص في الأسواق العالمية. كما أننا نسعى باستمرار للاستفادة من الشراكات الإقليمية والعالمية والفعاليات الرئيسية لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.»

بدورها، أضافت رئيس العلاقات العامة والاتصال لدى مجموعة أريهانت مريم غازي بالقول:» تعتبر هذه الاتفاقيات بكل تأكيد علامة فارقة بالنسبة لنا، والتي من شأنها أن يكون لها وقع إيجابي على أنشطتنا التجارية وتعزيز عملياتنا في مجالات نمو أكثر رحابة. هناك المزيد من العقود التي سنوقعها خلال الأيام المُقبلة، وهو ما يُترجم شراكتنا الناجحة مع صادرات البحرين. لدى مجموعة أريهانت تاريخ عريق في السوق الإقليمي يمتد لـ 30 عاماً، لتوفر أفضل أنواع المجوهرات والمعادن النفيسة لعملائها. وتتضمن خططنا المستقبلية استراتيجية استكشاف أسواق جديدة خارج المنطقة، وستساهم هذه الاتفاقيات المبرمة بدعم من صادرات البحرين في تحقيق هذا الهدف. نحن نطمح لتحقيق مزيد من النجاح من خلال الخدمات التصديرية النوعية التي تقدمها صادرات البحرين، ونحن متحمسون للوصول لأسواق ذات نطاق أوسع.»