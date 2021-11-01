“المرور” تكشف كيفية إسقاط سيارة بُيعت للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أجاب حساب إدارة المرور، على سؤال لأحد المستفيدين بشأن كيفية إسقاط سيارة لوالده باعها أخوه الأصغر للتشليح دون أخذ ورقة المبايعة من الشخص المشتري.
وقال المستفيد في سؤاله: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار الوالد لديه سيارة، تم بيعها للتشليح قبل 3 سنوات تقريبا باعها أخي الأصغر، ولم يأخذ ورقة مبايعة من الشخص، ولكن تم سحب اللوحات كيف أقدر أسقطها من اسم الوالد”.
وكتب حساب المرور عبر تويتر: “تأكد فعلاً أنك معمّم عليها بالنظام حفظاً للحقوق علما أن بقائها على سجلك لهدف إعادتها لك عند العثور عليها”.
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