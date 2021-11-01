شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين المحاولة الحوثية لاستهداف خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة، باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وعد استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين في المملكة (جرائم حرب)، وتحديًا سافرًا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأكد الدكتور العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات، لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.