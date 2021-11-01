شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على أعمال ومبادرات «الشؤون الإسلامية» بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف, على أعمال وبرامج ومبادرات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة محمد بن دخيل الدخيل، يرافقه مساعد المدير العام للخدمات المساندة متعب بن لافي الشمري.

وسلم الدخيل سموه تقرير إنجازات الفرع، وهدية عبارة عن لوحة بعنوان " الملوك السبعة العظماء" بريشة الموظفة في القسم النسائي بفرع الوزارة ابتسام السليمان.

ونوه سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال بما يبذله فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة من جهود للدعوة والإرشاد وترسيخ الوسطية والتسامح والاعتدال في المجتمع، ومحاربة الفكر الضال، وتعزيز الأمن الفكري للوطن، متمنياً سموه لمنسوبي الفرع التوفيق والسداد في مهامهم.