شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين «المحامين» وغرفة الصناعة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس اتفاقية تعاون مشتركة مع "الهيئة السعودية للمحامين" لتطوير الممارسة المهنية وتمكين قطاع المحاماة وعمل المحامين لخدمة قطاع الأعمال.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع الأعمال وتقديم الخدمات المهنية من خلال لجان المحامين التابعة للهيئة, وعقد البرامج التدريبية المتخصّصة في التنظيمات المتعلقة بقطاع الأعمال وقطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتنسيق مع غرفة المدينة المنورة, وعقد المؤتمرات والمعارض وورش العمل المتعلقة بالقطاع في مقر غرفة المدينة المنورة, ونشر المعرفة والثقافة القانونية عبر منشورات علمية توعوية لقطاع ورجال الأعمال.