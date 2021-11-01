تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة ورؤية متدنية على 7 مناطق.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكون سحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

رياح نشطة وسحب رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق تبوك «البدع، تبوك، تيماء، حالة عمار» والحدود الشمالية «حزم الجلاميد، طريف، عرعر» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، الدرب، جازان، فرسان، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» تشهد رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ونفس الحالة المناخية السابقة من نشاط الرياح وتكون السحب الرعدية تتأثر بها مناطق عسير «أبها، الحرجة، المجاردة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل» ومكة المكرمة «أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، ميسان» والباحة «الحجرة، المندق، الباحة، بلجرشي».

أتربة مثارة ورؤية متدنية

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مواقع «الخرمة، الموية، رنية، تربة» بمنطقة مكة المكرمة تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

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