محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات:
دمّرت الدفاعات الجوية، اليوم الإثنين طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.
وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن في وقت سابق، تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.
وأشار التحالف، إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.