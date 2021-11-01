الدفاعات الجوية تدمر مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات:

دمّرت الدفاعات الجوية، اليوم الإثنين طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن في وقت سابق، تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.

وأشار التحالف، إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف المدنيين.