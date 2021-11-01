وست هام يسحق أستون فيلا بـ[رباعية]

|محمد بن مسعود - الدمام - من لقاء وست هام وأستون فيلا (رويترز)
الملعب:
واصل وست هام سلسلة نتائجه الجيدة بفوز ثالث توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق انتصاراً عريضاً 4-1 خارج أرضه أمام أستون فيلا، يوم الأحد، في الجولة الـ10 من “البريميير ليغ”.
افتتح الضيوف التسجيل مبكراً بواسطة بن جونسون في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل أولي واتكينز لأستون فيلا. ووضع ديكلان رايس فريقه في المقدمة مرة أخرى (ق38)، ثم أضاف بابلو فورنالس، وغارود بوين، هدفين متتاليين (ق80 و 84).
وارتفع رصيد وست هام إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر تشيلسي. بينما تجمد أستون فيلا في المركز 15 برصيد 10 نقاط.
(إفي)
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