أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بـ[ثلاثية نظيفة]

|محمد بن مسعود - الدمام - من لقاء أتلتيكو وبيتيس (رويترز)
الملعب:
عرقل أتلتيكو مدريد انطلاقة ريال بيتيس الناجحة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وألحق به الهزيمة الثالثة بالتغلب عليه 3-0، يوم الأحد، في الجولة 12 من المسابقة.
على إستاد “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد، حقق أتلتيكو انتصاراً مهماً بعد تعادلين متتاليين في المسابقة، وتغلب على ريال بيتيس 3-0، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويخطف المركز الرابع من ريال بيتيس الذي تراجع للمركز الخامس بفارق نقطة واحدة.
وعاد أتلتيكو للضغط على ثلاثي المقدمة ريال مدريد، وإشبيلية، وريال سوسييداد الذين حصد كل منهم 24 نقطة حتى الآن.
وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه 1-0، سجله البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 26.
وفي الشوط الثاني، واصل حارس مرمى بيتيس، كلاوديو برافو، تألقه بشكل واضح، حتى قهرته النيران الصديقة وسجل زميله جيرمان بيزيلا الهدف الثاني لأتلتيكو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63. واختتم البديل جواو فيليكس التسجيل في المباراة بالهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 80.
وبدأ الفريقان المباراة بشكل قوي وتبادلا الهجمات منذ الدقيقة الأولى، حيث سدد وليام كارفالو كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى تصدى لها الحارس.
(د ب أ)
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