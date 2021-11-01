أمطارٌ تبشّر بخير فاستغفروا.. “الحصيني”: نوفمبر برودة واعتدال ولطافة!

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن أول أيام الشهر خصائصه المناخية من الخريف وهو من أيام الوسم

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن أول أيام شهر نوفمبر خصائصه المناخية من الخريف من أيام الوسم.

وأضاف: “يُعتبر نوفمبر من الأشهر الممطرة إذا ما قدر الله مطرًا في هذه السنة، أوله يغلب عليه الاعتدال في الحرارة نهارًا وأوسطه اللطافة وآخره البرودة”.

واختتم “الحصيني”: “توقعات الأمطار متوسطة المدى تبشر بالخير، أكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا”.