أخبار السعودية.. «الصحة» تحدد الفئة العمرية للجرعة التنشيطية.. والسماح بقدوم المعتمرين من المنافذ باستثناء منفذ واحد

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أهمية الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا، خلال مؤتمر الصحة، وأعلنت الصحة اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548617 حالة، وإلى التفاصيل:

الصناعات العسكرية تكشف عن «درون» سعودية التصنيع

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء «طائرة بدون طيار» مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميًا ودوليًا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.

تمرين مشترك للمقاتلات السعودية والقاذفات الأمريكية

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً اليوم الأحد، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 سي) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

«الصحة» تحدد الفئة العمرية للجرعة التنشيطية

بيّن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن الجرعة التنشيطية متاحة للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، بعد مضي (6) أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلاب عبدالمحسن الشلهوب أنه تم البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

اشتراطات ترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي

بينّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات والمتطلبات الفنية المقررة التي يجب توافرها لإصدار تراخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي.

تعميم حول السماح بقدوم المعتمرين عبر جميع المنافذ

أعلنت الجهات المختصة في المملكة، أنه تم السماح بقدوم المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والدولية والبحرية والبرية باستثناء "منفذ جديدة عرعر" للموسم الحالي.

«التعليم» توضح شروط طلبات التقاعد المبكر والإعارة

بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات التقاعد المبكر أو الإعارة، اعتبارًا من اليوم الأحد، لمن تجاوز صافي خدمته 25 عامًا فأعلى، على أن يتم رفع الطلبات إلكترونيًا من خلال نظام «فارس» بإدارات التعليم وجهاز الوزارة في التاريخ المحدد، مؤكدة أن تلقي الطلبات سيتم إلكترونيا مع إرفاق كافة المصوغات المطلوبة، وأنه لم يتم استقبال أي طلبات ورقية، وذلك خلال الفترة من 25 /3 /1443 وحتى 11 /6 /1443هـ.

تعميم من «التعليم» حول المسارات التخصصية بالثانوية

اعتمدت وزارة التعليم تطبيق دراسة تقييم جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع مناطق المملكة، تمهيدًا لتطبيق المسارات التخصصية في العام الدراسي 1444هـ، كما التقى وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مع منسقي المسارات وقام بتوجيه مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية لتعبئة الاستبانة المرسلة عبر نظام «نور»، بين يومي غد الإثنين والخميس المقبل.

النيابة العامة تكشف عن 12 فعلًا يعاقب عليها القانون

كشفت النيابة العامة، عن أفعال وألفاظ يُعاقب عليها القانون وتعتبر جرائم، وذلك لعلاقتها بتهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية، مضيفة عبر حسابها بـ"تويتر" أنه تُعد الأفعال الآتية أفعالًا جُرمية، تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤه.

الإطاحة بمواطن حاولا تهريب أقراص مخدرة

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عن القبض على شخصين بتهم الاتجار في المخدرات، موضحًا أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات وبالتعاون مع الجهات والهيئات ذات الصلة، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الهندية بمنطقة الرياض، تلقيا طردًا بريديًا بداخله (205,429) قرص إمفيتامين مخدر.

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