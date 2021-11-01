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مدير المختبرات والجودة يرد على شائعات تسبب مياه زمزم في حصوات الكلى

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الرياض - محمد عبدالله - قال مدير المختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله المحيذيف، إن ماء زمزم تقل ملوحته كلما زاد سحب المياه منه.

وأضاف المحيذيف، لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "جمعنا عينات لـ100 سنة لمياه بئر زمزم كانت نتيجتها "كلما زاد السحب قلّت الملوحة"، مضيفًا أن من يدّعي أن زمزم يسبب حصوات الكلى عليه إثبات ذلك علميًا.

وتابع أن مياه زمزم بطبيعتها أنها تُذيب كل شيء مركز في الجسم، أقصد طبيعتها الكيميائية، ولا تصل لدرجة تركيز الترسيب، وبالتالي لا تتكون حصوات الكلى نهائيًّا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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