" بسام المولوي" يرفض أن تتحول بلاده لمنصة هجوم على الأشقاء

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

رفض وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن تتحول بلاده لمنصة هجوم على الأشقاء، مطالبا بإصلاحات شاملة فورية.



وقال المولوي على حسابه على موقع "توتير"، إن "لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي".

وأضاف: "لا يحتمل (لبنان) عزلته عن محيطه ولن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة. لا يمكن لأحد تغيير هويتنا العربية".

واشتبك المولوي مع الملف الشائك على الساحة اللبنانية بعد أن قاطعت دول عربية لبنان على خلفية تصريحات سلبية أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي بحق السعودية.